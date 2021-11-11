Посещение Московского дома Достоевского

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин ознакомился с мемориальной и историко-литературной экспозицией, рассказывающей о жизненном и творческом пути великого русского писателя. Собрание обновлённого музейного центра разделено на три основных тематических блока: «Московское детство Достоевского», «Писательская судьба Достоевского», «Читательская судьба произведений Достоевского». Пояснения главе государства о представленной коллекции давала Министр культуры Ольга Любимова Любимова Ольга БорисовнаМинистр культуры . По окончании осмотра Президент оставил запись в книге почётных гостей.

Московский дом Достоевского расположился в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, где писатель жил в детстве – с 1823 по 1837 год. Ранее музей-квартира Ф.М.Достоевского занимала только первый этаж, однако в 2019 году – в рамках подготовки к празднованию 200-летия – всё здание флигеля было передано Государственному музею истории российской литературы имени В.И.Даля, в состав которого входит музейный центр.

Открытие Московского дома Достоевского – центральное событие юбилейных торжеств, реализующихся в соответствии с Указом Президента. День рождения классика мировой литературы отмечают не только в России, но и за рубежом: 2021 год объявлен ЮНЕСКО Годом Достоевского.

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