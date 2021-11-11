Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-21#Космодромы#Байконур11.11.2021 04:05

Первый пилотируемый запуск «Союза» в 2022 году запланирован на 18 марта

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» в 2022 году запланирован на 18 марта. Об этом сообщается в журнале «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса), опубликованном в среду.

«18.03 — запуск с Байконура с пристыковкой к модулю „Причал“ корабля „Союз МС-21“ с экипажем: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков», — отмечается в издании.

Кроме того, на 28 марта запланирована отстыковка от модуля «Рассвет» и приземление корабля «Союз МС-19», на котором на Землю вернутся Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

Также, согласно изданию, 15 февраля состоится запуск с космодрома Байконур грузового корабля «Прогресс МС-19» со стыковкой с модулем «Поиск» 17 февраля.

Источник: ТАСС3 ноября 2021 года, 15:53

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