Олег Матыцин провёл заседание Набсовета Оргкомитета Чемпионата мира по волейболу

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 ноября, в Москве Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл заседание Наблюдательного совета Оргкомитета Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Ключевые вопросы, которым уделили внимание участники мероприятия – утверждение концепций по функциональным направлениям, продвижение Чемпионата мира в регионах, организация промо мероприятий в ближайшие 10 месяцев подготовки турнира.

«Сегодня на заседании мы обсудили широкий круг вопросов. Несмотря на объёмную повестку, такие встречи всегда проходят максимально продуктивно, – отметил по окончании заседания Олег Матыцин. – Мы затронули темы подготовки и продвижения Чемпионата мира, в частности организацию Тура трофея, который пройдёт в 2022 году по всей России. Это серьёзный проект, в который вовлечены все 10 регионов, поэтому необходима его тщательная проработка уже сейчас. Члены Наблюдательного совета также утвердили концепции по ключевым направлениям – они помогут Оргкомитету провести турнир на высоком уровне и создать атмосферу праздника в городах-организаторах».

Министр подчеркнул, что при подготовке Чемпионата мира важно продолжать тесное сотрудничество с Международной федерацией волейбола, Всероссийской федерацией волейбола, со всеми вовлечёнными в подготовку федеральными и региональными органами власти.

«Прошедшие инспекционные визиты FIVB и Оргкомитета показали высокий уровень готовности городов к Чемпионату, – сказал Олег Матыцин. – Минспорт координирует вопрос строительства и реконструкции спортивных объектов – мы тщательно следим за выполнением всех работ в заявленные сроки, чтобы инфраструктура соответствовала всем требованиям FIVB. Призываю всех продолжать работать с той же степенью профессионализма и ответственности».

Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов рассказал о мероприятиях, которых были реализованы за прошедший период: «Для нас последние несколько месяцев были очень насыщенными. Мы отметили год до Чемпионата мира, провели Жеребьёвку, узнали распределение матчей по городам-организаторам. У Чемпионата появился маскот – тигр Тигроша. Совместно с Международной федерацией волейбола мы провели инспекционные визиты в Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Екатеринбург, Уфу и Казань. Встретились с региональными организационными комитетами, осмотрели спортивные и гостиничные объекты. Важно, что представители всех 10 городов-организаторов слышат нас, вносят корректировки в свою работу. Впереди очень напряжённый период для Оргкомитета и всех задействованных в подготовке турнира организаций. Нам предстоит провести тестовые матчи и проверить все наши сервисы, будет запущена волонтёрская программа и одно из ключевых событий 2022 года – Тур трофея».

Пресс-служба Минспорта России

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