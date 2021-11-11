Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества 2021» и награждение его победителей.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и первый заместитель Комитета СФ Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области приняли участие в выездном заседании Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества» и церемонии награждения победителей конкурса 2021 г. Мероприятие прошло в Федеральном научном центре пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.

Обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса является стратегической государственной задачей

«Обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса является стратегической государственной задачей», — заявил Алексей Майоров, выступая на заседании.

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Он отметил, что в соответствии с законом «О развитии сельского хозяйства» одна из важнейших целей отечественной аграрной политики — повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и сельхозтоваропроизводителей, обеспечение высокого качества российских продовольственных товаров.

«Совет Федерации системно проводит работу, направленную на создание условий, обеспечивающих производство качественной отечественной продукции», — подчеркнул Алексей Майоров.

«Мы на постоянной основе поддерживаем проведение конкурса, цель которого — выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей, получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов, что будет способствовать как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках».

Сенатор назвал успешным проведение Конкурса в 2021 году. По его итогам были отмечены российские предприятия из 45 регионов, продукция которых прошла серьезный конкурсный отбор. «Это говорит о востребованности такого мероприятия. Думаю, что в 2022 году количество участников и номинантов конкурса значительно увеличится», — подчеркнул он.

Сергей Митин отметил, что профильный Комитет СФ направил обращение в адрес руководителей высших органов исполнительной и законодательной власти всех субъектов Российской Федерации в целях организации поддержки конкурса со стороны регионов и информирования о его проведении региональных производителей пищевой продукции. «Мы получили поддержку от них, результатом которой стало участие в конкурсе предприятий из более половины регионов России», — сообщил парламентарий.

«Многие предложения нашли практическую реализацию в прошедшем конкурсе. В частности были включены новые конкурсные категории пищевой продукции, в том числе продукция пчеловодства и биологически-активные добавки к пище, а также отдельные номинации – «Выбор потребителя», «Хлеб моей губернии», «Лучшая упаковка», — рассказал сенатор.

«Постоянная эволюция конкурса проходит в соответствии со Стратегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, которая ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества», — сказал Сергей Митин.

«Потенциал АПК позволяет говорить не только о нашем, внутреннем рынке, но и о высоком экспортном потенциале качественных продуктов питания на мировых рынках. При этом без улучшения имиджа российских продуктов как за рубежом, так и внутри страны практически невозможно говорить о таком прорыве и конкурентной борьбе с мировыми производителями пищевых продуктов», — заявил законодатель.

В мероприятии приняли участие директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН Оксана Кузнецова, представители РАН, члены Наблюдательного совета Конкурса.

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