Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил на заседании Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов двух стран.

Состоялось девятое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Мероприятие прошло в онлайн-формате, его провели сопредседатели Комиссии с российской и таджикистанской сторон — заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и первый заместитель Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ахмадзода Раджаббой.

Для нашей страны Таджикистан – один из ключевых партнёров в Центральной Азии

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан являются не просто дружественными, они носят стратегический характер, отметил Николай Журавлев. «Для нашей страны Таджикистан – один из ключевых партнёров в Центральной Азии. Этому во многом способствует высокий уровень доверия, который сложился между нашими странами и лидерами двух государств».

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По словам вице-спикера СФ, близость позиций Москвы и Душанбе практически по всем вопросам международной повестки дня позволяет успешно координировать наши действия и решать задачи региональной стабильности и экономической интеграции как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур – ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и др. «Нас объединяет обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по противодействию современным вызовам, таким как борьба с международным терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Ценим внимание, которое Таджикистан уделяет развитию нашего сотрудничества в рамках парламентского измерения, которое призвано эффективно содействовать реализации планов и договоренностей руководителей наших стран в сфере законотворчества. Уверен, что и в дальнейшем мы продолжим эффективно взаимодействовать».

В условиях во многом кризисной динамики международной жизни парламентская дипломатия служит эффективным инструментом объединения усилий на межгосударственном уровне, подчеркнул Николай Журавлев. «Близость позиций наших стран и тесная координация, в том числе по парламентской линии, крайне важны с учетом сохраняющихся угроз, попыток экстремистских сил использовать религиозный фактор и молодежь в своих интересах».

В рамках межпарламентского взаимодействия важнейшим вопросом является проведение VII Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», пленарное заседание которого состоится в начале 2022 года, проинформировал Николай Журавлев. «Итоги обсуждений, прошедших на «круглых столах» по всем актуальным темам — о межпарламентском, гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве, взаимодействии по вопросам миграции и в аграрной сфере — безусловно, лягут в основу Итогового документа форума».

В ходе заседаний комитеты обсудили вопросы взаимного стимулирования товарооборота, в том числе через институты поддержки экспорта, гармонизации технических регламентов, развития аграрной отрасли, включая семеноводство, опыт цифровизации в государственном управлении и экономике, дальнейшую реализацию совместных проектов в сфере образования и культуры, рассказал сенатор. Он отдельно отметил такие вопросы как передача здания школы Российско-Таджикского (Славянского) университета, введение экзаменов по русскому языку при поступлении на обучение, строительство здания драматического театра им. Маяковского в Душанбе.

Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Николай Журавлев

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Лилия Гумерова

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Андрей Кислов

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Мухарбий Ульбашев

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Фарит Мухаметшин

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Александр Карелин

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Александр Башкин

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Игорь Морозов

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Николай Журавлев высказал уверенность, что проведение очередного форума придаст дополнительный импульс российско-таджикистанскому взаимодействию, будет способствовать динамике двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей, прямым контактам между регионами.

О результатах работы «круглых столов», проведенных в рамках подготовки к форуму, подробно рассказал заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

Предложения по дальнейшему развитию межпарламентских связей между Советом Федерации и Маджлиси милли озвучил заместитель председателя Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям Илхом Темур Амонзода.

Парламентарии обсудили исполнение плана работы Комиссии на 2021 год и планы на 2022 год. Были подняты вопросы создания совместного российско-таджикистанского инвестиционного фонда, активизации работы по подписанию соглашений между регионами двух стран. Эти и другие направления сотрудничества будут взяты на парламентский контроль.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов, КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов. МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области

По итогам встречи принято решение о проведении следующего заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан во второй половине 2022 года в Российской Федерации.

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