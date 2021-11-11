Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Правительство РФ#Михаил Мишустин11.11.2021 12:32

На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей

Правительство Российской Федерации дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

«По поручению Президента, Правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договорённостям», — сказал Мишустин.

Россия сохраняет одну из лидирующих позиций в мире в космической отрасли. Сегодня перед российской космонавтикой стоят серьезные стратегические задачи, амбициозные планы, связанные с исследованием и освоением космоса, а также выполнением международных обязательств.

«Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру», — подчеркнул глава правительства.

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