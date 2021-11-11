Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс М-УМ#Причал11.11.2021 14:35

Началась заправка грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ»

На космодроме Байконур в соответствии с решением технического руководства транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» доставлен на заправочную станцию. Перед транспортировкой на заправочно-нейтрализационную станцию корабль-модуль прошел контрольное взвешивание, балансировку и по завершении подготовительных мероприятий отправился на площадку 31.

Сегодня утром, 11 ноября 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса приступили к работам по заправке корабля «Прогресс М-УМ» топливными компонентами и сжатым азотом системы подачи топлива комбинированной двигательной установки. После окончания заправочных операций корабль-модуль вернется на площадку № 254 для проведения заключительного этапа предполетной подготовки.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей Российского сегмента МКС. Запуск узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется на 24 ноября 2021 года.

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