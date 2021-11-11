Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена#РКК Энергия#НПО автоматики#Центр Хруничева11.11.2021 17:41

Молодые специалисты Роскосмоса принимают участие в суперфинале «Большой перемены»

Финалисты «Большой перемены» уже преодолели экватор конкурса, проходящего в эти дни в Международном детском центре «Артек». В течение всего финала для участников работает интерактивный планетарий и стенд Госкорпорации «Роскосмос» с уникальными экспонатами, который в рамках своего визита уже успел посетить Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Гости стенда могут пройти увлекательный квест, сделать публикацию в социальных сетях и получить памятные призы и сувениры от Госкорпорации.

Тем временем молодые специалисты ракетно-космической отрасли провели для школьников множество познавательных и насыщенных активностей. Так, руководитель Музея истории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Вадим Аксенов провел мотивационную встречу на тему истории отечественной космонавтики. Ведущий инженер Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Роскосмос) Ольга Клюева рассказала участникам конкурса о важности раздельного сбора отходов с целью сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Екатерина Секацкая, специалист по связям с общественностью Научно-производственного объединения автоматики имени Н.А. Семихатова (входит в Роскосмос), поделилась секретами написания постов для публикации в социальных сетях. Впереди ребят ждут еще несколько увлекательных и очень интересных встреч.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Роспатриотцентр и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, а в 2021 году уже более 2,5 миллиона участников.

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