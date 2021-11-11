Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДЦ Орленок11.11.2021 14:52

Космические встречи в «Орленке»

Для учащихся школ, принимающих участие в 12-й смене по общеразвивающей программе технической направленности «Профильные техноотряды: FutureSkills» состоялась онлайн тематическая встреча с космонавтом Роскосмоса Андреем Бабкиным.

Орлята узнали о подготовке космонавтов к полёту, внештатных ситуациях, которые могут произойти в космосе, а также поделились своими историями и мечтами об освоении космоса.

«Почти каждый день я занимаюсь любимым делом — изучаю космос, но с Земли. Эта тема меня очень увлекает, так как я планирую пройти по такому же интересному пути, может быть, даже участвовать в создании ракетных двигателей. Хочется быть причастной к истории освоения космоса», — рассказала Виктория Геллер, участница смены из Забайкальского края.

«Профильные техноотряды» — это дополнительная общеразвивающая программа, направленная на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию рабочих профессий, реализуемая с 2018 года на базе Всероссийского детского центра «Орленок», а с 2021 года — во всех международных и всероссийских детских центрах.

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