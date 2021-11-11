Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6611.11.2021 17:33

Запланированная на 16 ноября коррекция орбиты МКС отменена

Высоту орбиты Международной космической станции увеличили вечером 10 ноября 2021 года, чтобы избежать столкновения с «космическим мусором». Это позволило увеличить высоту орбиты МКС примерно на 1,2 километра.

Ранее с целью формирования баллистических условий перед выведением на околоземную орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» плановую коррекцию орбиты МКС планировалось провести 16 ноября, однако совершённый накануне манёвр уклонения был просчитан баллистиками Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») таким образом, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала. В связи с этим руководство полётом российского сегмента Международной космической станции приняло решение о её отмене.

В настоящий момент на борту Международной космической станции работают космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Завтра утром к ним должен присоединиться экипаж миссии Crew-3 — астронавты Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер. В декабре, как ожидается, станцию посетят участники космического полёта из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, на МКС их доставит транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-20», командиром которого является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

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