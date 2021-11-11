Е. Бибикова: Государственные услуги должны предоставляться гражданам быстро, качественно и в полном объеме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в учредительном заседании комиссии Пенсионного фонда РФ по совершенствованию качества предоставления государственных услуг и клиентского обслуживания.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в учредительном заседании комиссии Пенсионного фонда РФ по совершенствованию качества предоставления государственных услуг и клиентского обслуживания. Мероприятие провел председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим.

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Целью работы комиссии, пояснила сенатор, станет повышение качества предоставления услуг гражданам в условиях цифровизации основных направлений социального обслуживания, оказания услуг в рамках системы «Социального казначейства», а также реализации полномочий, передаваемых с уровня субъектов РФ в Пенсионный фонд РФ с начала 2022 г.

«Очень важно в постоянном режиме обеспечивать профессиональную, ориентированную на человека работу всех подразделений организации, работающей в сфере социальных услуг, — клиентского офиса, колл-центра. Это позволит не только предоставить качественную услугу, но и дать исчерпывающую информацию, что является значимым для любого человека, особенно пожилого», — отметила Елена Бибикова.

Парламентарий сообщила, что в Совет Федерации регулярно поступают обращения граждан по теме пенсионного обеспечения. «Мы видим, что определенные вопросы требуют не только ведомственного, но и законодательного решения».

При этом, по мнению Елены Бибиковой, важно, чтобы граждане своевременно, профессионально и, главным образом, в проактивном режиме были проинформированы о полагающихся им государственных социальных услугах и выплатах, а гарантированные права были реализованы своевременно и в полном объеме.

В заседании комиссии приняли участие член Комитета СФ по социальной политике Анастасия Жукова, ЖуковаАнастасия Геннадьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чукотского автономного округа профильные специалисты и эксперты, представители общественных и некоммерческих организаций.

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