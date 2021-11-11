Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Форум12.11.2021 00:05

Деловой форум ЕАЭС «Космическая интеграция»

3 декабря 2021 года в городе Москве (гостиница «Президент-Отель», ул. Большая Якиманка, д. 24) запланировано проведение 1-го Делового Форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Космическая интеграция». Форум проводится по инициативе Научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, автономной некоммерческой организации по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа», а также при участии Евразийской экономической комиссии. Главный партнер форума — Госкорпорация «Роскосмос».

В рамках форума планируется обсудить вопросы цифровизации ракетно-космической отрасли на пространстве ЕАЭС, перспектив промышленного сотрудничества, а также использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС и перспектив сотрудничества в области фундаментальных и прикладных космических наук.

Открыть форум приглашены: Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) М.В. Мясникович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов.

В пленарном заседании форума запланировано участие генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозина, члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академика Российской академии наук С.Ю. Глазьева, члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК А.К. Камаляна,а также представителей Исполнительного комитета СНГ, федеральных органов исполнительной власти и руководителей заинтересованных организаций и ведомств государств — членов ЕАЭС.

Высокий темп развития космической индустрии, а также постоянное возникновение новых тенденций обуславливают важность поддержания диалога между структурами власти и представителями бизнеса, экспертным сообществом и управленцами, научными организациями, разработчиками и производителями авиационной и космической техники.

В настоящее время с учетом укрепления в государствах ЕАЭС научно-технического потенциала и повышения заинтересованности в космической деятельности сохраняются тенденции и стимулы для перехода от двустороннего к многостороннему формату сотрудничества в этой области.

Надеемся, что принятые в ходе работы форума решения будут способствовать расширению и повышению эффективностивзаимодействия государств — членов ЕАЭС в области космической деятельности.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе форума и его секций.

Проект программы форума

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