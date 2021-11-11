Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал11.11.2021 10:24

Грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, по итогам которого принято решение о допуске транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» к заправке.

Накануне в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 завершилась укладка в герметичный объем модуля «Причал» около 700 кг различного оборудования и материалов, предназначенных для отправки на борт Международной космической станции. В состав доставляемых грузов входят ресурсная аппаратура и расходные комплекты индивидуальной защиты космонавтов, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также контейнер со стандартными рационами питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей Российского сегмента МКС. Запуск узлового модуля «Причал» в составе корабля «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется 24 ноября 2021 года.

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