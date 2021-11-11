«Газпром» держит высокий темп реализации пятилетних программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 ноября 2021, 17:05

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о реализации компанией программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также о газоснабжении и газификации Красноярского края.

Отмечено, что «Газпром» держит высокий темп реализации программ развития газоснабжения и газификации российских регионов на 2021–2025 годы. С начала текущего года построено 87 межпоселковых газопроводов протяженностью более 1,5 тыс. км. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 58 тыс. домовладений и квартир (89% от планового показателя на 2021 год), 184 котельные (97% от плана) в 178 населенных пунктах. С учетом текущей динамики работ «Газпром» рассчитывает перевыполнить первоначальный план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов.

Идет работа в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Путина по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. С начала года газифицировано более 90 тыс. частных домовладений.

Продолжается сбор заявок потребителей на подключение к газовым сетям. Чтобы процесс подачи заявок был понятным и простым, «Газпром» проводит широкую информационную кампанию. Например, организует в регионах РФ регулярные выезды мобильных офисов для встреч с населением. Здесь граждане могут задать вопросы об условиях догазификации и оставить заявку на подключение. Среди других каналов для обращений — клиентские центры «Газпром межрегионгаза» и сайт единого оператора газификации РФ https://connectgas.ru/.

Отдельное внимание на заседании было уделено перспективам развития газоснабжения и газификации Красноярского края. В настоящее время продолжается работа по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

Вопрос о реализации ПАО «Газпром» программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также о газоснабжении и газификации Красноярского края будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Справка

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно осуществляться без привлечения их средств.

В июне 2021 года принят ряд важных изменений в Федеральный закон N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». В документ, в частности, введены понятия единого и регионального операторов газификации. Правительство РФ наделено полномочиями по определению единого оператора газификации, а также схемы взаимодействия участников процесса газификации и контроля за ходом работ.

В июле 2021 года Правительство РФ определило таким оператором ООО «Газпром газификация» (создано ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение»), а также утвердило перечень из 66 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус», в которых действует единый оператор газификации.

Единый оператор отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. Это даст возможность значительно синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

Введение института «единого оператора газификации» позволяет также выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21 апреля 2021 года. До 2023 года в стране необходимо обеспечить завершение догазификации — подведения газа до границ негазифицированных домовладений и садовых некоммерческих товариществ в уже газифицированных населенных пунктах при условии отсутствия необходимости расширения пропускной способности газораспределительных станций. Догазификация должна вестись без привлечения средств населения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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