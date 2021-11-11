В Совете Федерации обсудили меры по развитию технологий в сфере создания электротранспорта

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся «круглый стол» с участием представителей субъектов РФ, профильных министерств и ведомств, экспертов.

Член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области провел «круглый стол» на тему «О мерах по развитию технологий в сфере создания электротранспорта».

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В мероприятии, состоявшемся в режиме видео-конференции, приняли участие члены Комитета СФ экономической политике Александр Жуков ЖуковАлександр Аркадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия и Сергей Калашник, КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Счетной палаты РФ, профильных департаментов, эксперты.

В дискуссии также участвовали представители субъектов Российской Федерации – городов Москвы и Севастополя, Ленинградской и Калининградской областей, Краснодарского края, Республики Крым.

Как отметил Александр Пронюшкин, электрификация транспортных средств является одним из ключевых глобальных трендов, обладающих наибольшим потенциалом влияния на развитие мирового и российского автомобильного рынка.

Сенатор напомнил, что в целях определения ключевых направлений государственной политики в сфере развития производства и использования на территории Российской Федерации электротранспортных средств разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

«Проекты, реализованные в России, говорят о том, что в нашей стране может быть создана конкурентноспособная отрасль производства электромобилей при условии соответствующей государственной поддержки. Это открывает дополнительные возможности для развития экономик российских регионов», — подчеркнул Александр Пронюшкин.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Александр Пронюшкин

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Александр Жуков

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Сенатор считает, что важнейшим механизмом развития собственных передовых технологий разработки и производства электротранспорта должны стать комплексные проекты, концентрирующие вокруг себя научно-технологические, производственные, организационные ресурсы и обеспечивающие прорыв в ключевых областях рынка. Таким драйвером могут стать, в том числе, сопутствующие проекты по развитию компонентной базы (батарейных технологий, ИТ-платформ, микроэлектроники), зарядной инфраструктуры и элементов «умного города».

В ходе работы «круглого стола» представители профильных ведомств сообщили о ходе работы по реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта.

Участники обсудили сегменты разработки электротранспорта и оценили критерии его локализации. Затронуты вопросы наличия мощностей по подключению зарядных станций, их оборудования и установки. Еще одной темой стала проблема выделения земельных участков, на которых размещаются эти станции, получение регионами РФ средств для размещения электрозарядной инфраструктуры, учитывая климатические и пространственные особенности нашей страны.

Поднят вопрос налоговых сборов, финансовых преференций для обеспечения комфортного перехода населения на пользование электромобилями, стимулирование выпуска и эксплуатации легкового коммерческого транспорта. Утилизационные, пошлинные и таможенные сборы также обсуждались в ходе дискуссии. Не менее важной темой стали вопросы экологии при использовании электротранспорта.

По итогам мероприятия будут подготовлены соответствующие рекомендации.

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