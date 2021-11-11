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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ11.11.2021 22:40

В Протон-ПМ состоялся День качества

В компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш) в режиме видеоконференцсвязи с Научно-производственным объединением «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялся «День качества на предприятии ИСРД» под руководством исполняющего обязанности заместителя генерального директора — директора по качеству НПО Энергомаш Дениса Фофанова.

В ходе совещания обсуждались итоги работы по качеству Протон-ПМ в первом полугодии 2021 года, состояние технологической дисциплины, результаты аудитов СМК предприятия, а также результаты авторского надзора, проводимого Камским филиалом НПО Энергомаш.

Денис Фофанов дал положительную оценку работы Протон-ПМ в области обеспечения качества продукции, а также обозначил ряд замечаний и рекомендаций по данному вопросу. Оценку деятельности Протон-ПМ также дал главный аудитор НПО Энергомаш Андрей Антонов.

«Положительные факторы СМК Протон-ПМ — это технологическая дисциплина, оперативное устранение причин несоответствий, мероприятия, исключающие случаи перепутывания материалов в процессе производства и метрологическое обеспечение», — отметил Андрей Антонов.

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