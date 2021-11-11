В. Полетаев: Взаимодействие с никарагуанскими парламентариями имеет большие перспективы

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации побывала в Никарагуа для участия в наблюдении за всеобщими выборами.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в ходе визита в Никарагуа встретились с недавно избранным Председателем Центральноамериканского парламента Даниэлем Ортегой Рейесом.

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Делегация СФ находилась в Никарагуа для участия в наблюдении за всеобщими выборами, прошедшими 7 ноября.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями с Даниэлем Ортегой Рейесом, которому было передано поздравление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с избранием на этот пост.

Владимир Полетаев подчеркнул готовность российского парламента углублять взаимодействие с ПАРЛАСЕН как по уже получившим заметное развитие направлениям, особенно в космической сфере, так и в новых областях, таких как цифровизация и культура. Эту тему поддержала Наталия Косихина, предложив сделать упор также на образовательные программы и обмен опытом по работе с молодёжью.

Даниэль Ортега Рейес поддержал расширение повестки сотрудничества и пригласил российских парламентариев принимать участие в заседаниях Центральноамериканского парламента.

Даниэль Ортега Рейес и Владимир Полетаев

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Владимир Полетаев и Наталия Косихина в ходе визита в Никарагуа встретились с недавно избранным Председателем Центральноамериканского парламента Даниэлем Ортегой Рейесом

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Владимир Полетаев и Наталия Косихина в ходе визита в Никарагуа встретились с недавно избранным Председателем Центральноамериканского парламента Даниэлем Ортегой Рейесом

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Встреча Владимира Полетаева и Наталии Косихиной с Председателем Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом

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На встрече с Председателем Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом состоялось обсуждение перспектив развития сотрудничества между парламентами двух стран. Настрой на углубление взаимодействия по линии групп дружбы подтвердила новая председатель группы дружбы Никарагуа — Россия Рус Молина.

Со своей стороны Густаво Поррас поблагодарил Россию за солидарность, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, содействие в обеспечении продовольственной безопасности и развитии общественного транспорта, выразил готовность наращивать двустороннее сотрудничество, особенно в социально-экономической сфере и молодёжной политике.

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