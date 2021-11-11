Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Правительство РФ#Дмитрий Рогозин11.11.2021 20:32

Выделение допфинансирования на развитие отрасли позволит реализовать запланированные научные исследования

Принятие решения Правительством Российской Федерации о выделении дополнительных средств на развитие космической отрасли позволит обеспечить необходимое финансирование работ по таким направлениям фундаментальных космических исследований как:

Исследования Луны;

исследования астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения;

исследования Венеры.

Кроме того, будет обеспечено финансирование работ в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта ExoMars по исследованию Марса. Запуск первого космического аппарата осуществлен в 2016 году, второй планируется запустить в 2022 году. Вместе с этим будет обеспечено выполнение программы научных исследований космической обсерваторией для исследований астрофизических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения (космический аппарат «Спектр-РГ»).

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Принятие распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение Президента России Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств».

Средства будут использованы в полном объеме, предприятия промышленности получат их в текущем году в рамках уже заключенных и реализуемых контрактов.

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