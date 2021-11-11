Вниманию СМИ: в Минспорте России состоится презентация второго сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре»

Source: Russia Ministry of Sport

16 ноября 2021 года стартует второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Презентация второго сезона конкура состоится 16 ноября в Министерстве спорта Российской Федерации (ул. Казакова, 18). Начало – в 11.00.

В мероприятии примут участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни», футболист Алексей Смертин, президент Федерации адаптивного хоккея, победитель первого сезона Анастасия Барадачева (проект Детская следж-хоккейная лига), а также финалисты первого сезона конкурса.

Конкурс «Ты в игре» пройдёт с ноября 2021 года по апрель 2022 года и объединит проекты в сфере любительского спорта со всей страны. Победитель получит 1 млн рублей, а финалисты в каждой из пяти номинаций – по 300 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Конкурс «Ты в игре» направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Конкурс организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Конкурс носит по-настоящему всероссийский характер, расширяя возможности для поиска и поддержки ярких, вдохновляющих спортивных проектов. Напомню, что один из показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – это увеличение количества людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. По итогам первого сезона «Ты в игре» экспертную поддержку от лидеров спортивной индустрии получили 200 проектов-финалистов. Конкурс показал себя как действительно эффективный инструмент для развития спортивных инициатив в регионах России, популяризации здорового образа жизни, вовлечения людей в спортивную деятельность», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Привлечение как можно большего числа россиян к активным занятиям спортом – приоритетная задача Минспорта России. Ведь именно физическая культура и спорт помогают людям сохранять и укреплять своё здоровье. Благодаря таким проектам, как «Ты в игре», спорт действительно становится нормой жизни для жителей нашей страны. Первый сезон конкурса показал, как много в России талантливых людей – настоящих энтузиастов спорта, которые помогают жителям нашей страны оставаться здоровыми и активными, для участия в конкурсе было подано более 2,5 тыс. заявок со всех регионов России. В новом сезоне мы рассчитываем привлечь ещё больше внимания к конкурсу, в том числе за счёт расширения спектра номинаций. Для нас важно, чтобы проекты участников действительно были интересны и полезны для людей, вне зависимости от их возраста и образа жизни», – заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Первый сезон «Ты в игре» привлёк 2 608 заявок из всех регионов страны. Это ещё раз показало, что в России много любительских спортивных проектов, которые способны оказать сильное влияние на развитие и продвижение спортивной культуры в регионах, вовлечь людей в регулярные занятия спортом и привить любовь к активному образу жизни.

«Финалисты прошлого сезона продолжают активно развивать свои проекты. Участники выходят на межрегиональный и международный уровни, популяризируя спорт среди населения. За прошедший год многие финалисты открыли новые направления деятельности в рамках своих проектов, заметно расширили составы команд, организовали масштабные мероприятия», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Второй сезон конкурса «Ты в игре» будет включать пять основных номинаций и одну дополнительную. «Точка старта» – для стартапов местного или регионального уровня, охватывающих до 500 участников. «Масштаб» – для проектов, реализуемых в масштабах страны с численностью участников более 500 человек. «Дети в спорте» – для инициатив, направленных на создание инфраструктуры, образовательных программ или мероприятий для детей до 14 лет. «Трансформация в спорте» – для цифровых сервисов, помогающих организовывать и анализировать тренировочный процесс и вовлекать в активный отдых, а также инновационных изобретений и устройств для практического и массового применения в области спорта. «Безграничные возможности» – для решений по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. Специальная партнёрская номинация «Медиа» – для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

На конкурс могут быть представлены действующие онлайн- и офлайн-проекты в сфере любительского спорта. Заявки принимаются как от физических, так и юридических лиц. В инициативу должны быть вовлечены не менее пяти человек. Приём заявок продлится на сайте «Ты в игре» до 21 января 2022 года. Участнику достаточно зарегистрироваться и ответить на вопросы о проекте. Отборочный этап, в рамках которого в лонг-лист конкурса будут отобраны 250 проектов, пройдёт до 4 февраля 2022 года. Образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса, состоится с 11 февраля по 7 марта 2022 года. Ведущие эксперты в области спортивного менеджмента и маркетинга проведут уроки, мастер-классы и семинары, на основе полученных знаний участники смогут доработать свои инициативы. До 1 апреля 2022 года экспертный совет отберёт 25 проектов в шорт-лист конкурса. Очная защита проектов состоится до 15 апреля 2022 года.

На первом этапе конкурса оценивать заявки по десятибалльной шкале будут независимые эксперты из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподаватели профильных специальностей в вузах. При оценке будут учитываться шесть основных критериев: уникальность, актуальность и социальная значимость проекта, масштаб и уровень его реализации, стратегия развития. На основе набранных баллов будет сформирован рейтинг проектов в каждой номинации.

На втором и последующем этапах проекты будут рассматривать члены экспертного совета. В него вошли известные российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели – заместитель председателя Правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни» Наталья Ищенко, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова, известный футболист, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни» Алексей Смертин, вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, сооснователь школы I Love Running Максим Журило, президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева.

Также на сайте конкурса https://tyvigre.ru/ пройдет народное голосование, в рамках которого все желающие смогут поддержать лучшие на их взгляд проекты.

Партнёром конкурса «Ты в игре» стал мультиплатформенный оператор Триколор. В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш Спорт» и в онлайн-проекте «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре!». Также Триколор учреждает специальную номинацию #НашСпортЗдесь, за победу в которой смогут побороться все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Освещать ход конкурса будут ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнёрства с конкурсом «Ты в игре» расскажет о проектах участников конкурса, а также выступит партнёром номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам также окажет «Большой Спорт» – единственный глянцевый ежемесячный журнал о спорте.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Аккредитация СМИ до 16:00 15 ноября по e-mail: pressa@minsport.gov.ru. В заявке необходимо указать ФИО и должность представителей СМИ, их контакты, а также данные автотранспорта при его наличии.

Пресс-служба Минспорта России

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