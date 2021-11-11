А. Майоров объявил о старте с 1 декабря конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на сессии международного форума «Всемирный день качества-2021».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в формате видеоконференции принял участие в сессии «Производство органической продукции: ответы на самые важные вопросы» в рамках международного форума «Всемирный день качества-2021». Мероприятие прошло в Московском государственном университете пищевых производств.

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Всемирный день качества, учрежденный в 1989 г. по инициативе Европейской организации качества и поддерживаемый Организацией Объединенных Наций, отмечается ежегодно в ноябре. Традиционно в рамках празднования этого дня проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства.

От лица Совета Федерации и профильного Комитета СФ Алексей Майоров поздравил всех участников форума с этим праздником. «Символично, что из всех видов сельхозпродукции, специальная сессия форума посвящена органической продукции — продукции будущего. Органика — это не только здоровое питание, но и забота об окружающей среде. Сегодня экологическая повестка выходит на первый план, поэтому все достижения в органике не должны оставаться незамеченными. Все стремления российских аграриев обеспечить страну безопасным, здоровым продовольствием, не нанося экологии ощутимый вред, должны быть признаны и отмечены государством», — заявил законодатель.

Алексей Майоров объявить о старте с 1 декабря приема заявок на участие в конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Это совместный проект Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ и Роскачества.

Сенатор уточнил, что конкурс будет проходить по 12 номинациям. Участие в нем могут принять и производители, и органы исполнительной власти субъектов Федерации, ритейл и инфраструктура, интернет магазины и интернет-сообщества, СМИ. Прием заявок продлится до 1 апреля. «Конкурс – не только способ поощрения лучших производителей, но и механизм популяризации, тиражирования лучших практик».

Он напомнил, что почти два года действует Федеральный закон, регулирующий правоотношения по производству и обращению российской органики. «Совет Федерации в рамках осуществления парламентского контроля проводит мониторинг практики его правоприменения», — отметил глава Комитета СФ.

По словам Алексея Майорова, Россия – новичок на мировом рынке органической продукции. Развитие такого рынка невозможно без продвижения органических методов ведения сельского хозяйства, без просвещения потребителя – который создает внутренний спрос. Отрадно, что этот спрос существует не только в Москве и Санкт-Петербурге. Органика идет в регионы. За последние несколько месяцев ее производители появились во Владимирской, Ивановской, Омской, Рязанской и Саратовской областях, Ставропольском крае. Активно к сертификации начал подключаться Дальний Восток. Растет и ассортимент отечественной органической продукции: появились органические мед, хлеб, вино.

«Формирующаяся правоприменительная практика ведет к дальнейшему совершенствованию законодательства. В настоящее время в Государственную Думу уже внесен законопроект «О внесении изменений в закон об органической продукции». Эта инициатива призвана упростить требования к сведениям, подлежащим обязательному внесению в единый государственный реестр производителей органической продукции, что обеспечит доступ к этому рынку самозанятых», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор также обратил внимание, что сейчас проходит обсуждение законопроекта, связанного с упорядочением использования при маркировке товаров терминов «органический» или эквивалентных терминов – «экологический», «экологически чистый», «биологический» или «эко», «био», других сокращенных форм, используемых по отдельности или в комбинации. Документ направлен на признание этих терминов эквивалентными.

«Внесение соответствующих изменений в российское законодательство необходимо для создания равных условий торговли органической продукцией. Уверен, что и сегодняшний диалог будет содействовать развитию органического производства», — подчеркнул Алексей Майоров.

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