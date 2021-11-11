А. Варфоломеев принял участие в публичных слушаниях по проекту закона о бюджете Республики Бурятия на ближайшие три года

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия подчеркивалась необходимость финансирования социально значимых объектов, развития сельских территорий, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в публичных слушаниях по проекту закона «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Мероприятие состоялось в Народном Хурале Бурятии.

В ходе слушаний подчеркивалась необходимость финансирования социально значимых объектов, поддержки агропромышленного комплекса, развития сельских территорий, оказания господдержки в сфере экологии и туризма

Сенатор отметил, что депутаты и правительство региона с большой ответственностью относятся к подготовке проекта республиканского бюджета. «В ходе слушаний подчеркивалась необходимость финансирования социально значимых объектов, поддержки агропромышленного комплекса, развития сельских территорий, оказания господдержки в сфере экологии и туризма».

По мнению Александра Варфоломеева, важно повысить эффективность целевого использования бюджетных средств и усилить контроль за своевременным освоением финансов.

В рамках мероприятия сенатор обсудил с региональными парламентариями актуальные проблемы региона, были намечены перспективы совместной работы в дальнейшем.

Публичные слушания прошли под руководством председателя Народного Хурала Республики Бурятия Владимира Павлова. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Хурала, члены правительства, Счетной палаты Республики, члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Бардунаев и Сергей Дорош.

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