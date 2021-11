Source: Moscow Stock Exchange

Parameters of issue # 26239RMFS:Maturity date: 23 July 2031.Aggregate demand at par: 87657.643 mln. RUR.Placed value at par: 19999.986 mln. RUR.Minimal accepted price: 93.5310 %.Yield at minimal accepted price: 8.0200 % per annum.Weighted average price: 93.5469 %.Yield at weighted average price: 8.0100 % per annum.

MIL OSI