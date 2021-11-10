90% за четыре дня до завершения переписи

Source: Russian Federation State Statistics Service

К 10 ноября в России переписано более 133,5 млн жителей — 91,6% от оценочной численности населения на начало августа. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков в ходе встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами российского Правительства.

В десяти регионах страны перепись в основном завершена.

«Практически завершили перепись Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский край, Волгоградская и Тульская область, Республика Мордовия. Завершилась перепись в Чеченской Республике и на Чукотке. Отлично идет в Башкортостане и Татарстане», — сообщил Павел Малков.

Он отметил, что из трех возможных способов участия в первой цифровой переписи (на портале Госуслуг, на одном из 44 тысяч стационарных участков или дождавшись дома переписчика с планшетом) многие предпочитают «самый удобный, быстрый и современный» — на портале. Таким способом воспользовались 24 миллиона человек.

Павел Малков также подчеркнул, что цифровизация позволила практически вдвое сократить переписной персонал и расходы на проведение переписи — теперь все данные собираются и обрабатываются сразу в электронном виде. Но, несмотря на масштабное применение новых технологий, перепись построена вокруг человека — это 315 тысяч переписчиков, контролеров, инструкторов и все жители страны.

«Особенно ценно, что в переписи принимают участие 25 тысяч волонтеров — они помогают на стационарных участках, работают в сложное время и от чистого сердца. Участие волонтеров – это тоже важная новация именно этой переписи, потому что раньше такого не было», — отметил Павел Малков.

Большое внимание уделяется безопасности участников. «Все органы власти оказывают полную поддержку. Координируем все действия с Роспотребнадзором. Обеспечена максимальная защита для переписчиков: они получают маски, перчатки, проходят регулярное тестирование. Разработаны памятки поведения. Благодаря Сберу и ВТБ все переписчики застрахованы, в том числе на случай заболевания ковидом», — сообщил Павел Малков.

По словам руководителя Росстата, вся информация, собираемая через планшеты и портал Госуслуг, сразу попадает в базу данных в обезличенном виде. За счет цифровизации полные результаты переписи будут опубликованы в рекордно короткие сроки (в 3–4 раза быстрее, чем по итогам переписи-2010) — в течение года.

«Полученные данные лягут в основу огромного количества решений в нашей стране: от разработки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц. Именно поэтому лозунг переписи «Создаем будущее», — подчеркнул Павел Малков.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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