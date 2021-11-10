Уточняются условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в закон о занятости населения в Российской Федерации.

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 341 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Документ представил член Комитета СФ по социальной политике Мухарбек Барахоев. БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия

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Федеральный закон предусматривает признание впервые ищущими работу (ранее не работавшими) безработных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, вне зависимости от направления их на работу органами службы занятости. Это позволит лицам, относящимся к перечисленным категориям, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения без направления органов службы занятости, получать в течение шести месяцев со дня регистрации их в качестве безработных пособие по безработице в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

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