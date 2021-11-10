Уточняются основания прекращения статуса участника региональных инвестиционных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 25.12 и 25.12.1 части первой и статью 288.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения оснований прекращения статуса участника региональных инвестиционных проектов (РИП).

Как сообщил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области документ разработан в целях реализации поручения Президента РФ. Определяются основания прекращения статуса участника РИП, предусматривается прекращение возможности применения участником РИП налоговых льгот при невыполнении объема запланированных капиталовложений. Уточняются условия восстановления сумм налога на прибыль — основного налога, на который по РИП предоставляются льготы — в случае утраты статуса РИП.

«Закон направлен на стимулирование ответственного подхода участников РИП», — сказал сенатор.

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