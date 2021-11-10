Уточняется процедура проведения идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, упрощается процедура по размену монет и банкнот и замене поврежденных денег. По операциям до 40 тысяч рублей – без идентификации физического лица, от 40 тысяч до 100 тысяч – по упрощенной идентификации.

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