Состоялась встреча Павла Сорокина с замминистра энергетики США Дэвидом Турком

Source: Russia Ministry of Energy

Глазго (Великобритания), 10 ноября. – Павел Сорокин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества России и США на мировом энергетическом рынке с замминистра энергетики США Дэвидом Турком. Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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