Продлен срок действия соглашения между правительствами России и Китая об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей

Source: Russia – Council of the Federation

Соглашение продлевается на период до 16 декабря 2030 года.

Одобрена ратификация Протокола о продлении срока действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года.

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По его словам, соглашение между правительствами РФ и КНР от 13 октября 2009 года продлевается на период до 16 декабря 2030 года.

«Определены обязательства стран об уведомлении друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия, а также перечень данных, содержащихся в уведомлениях», — сказал Сергей Мартынов.

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