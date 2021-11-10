Предоставляется право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в статью 263 Трудового кодекса РФ

Совет Федерации поддержал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации». Докладчиком по этой теме на заседании СФ стал заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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10 ноября 2021 года, 10:00г.

Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации Галиной Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Инной Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и Мохмадом Ахмадовым.

Федеральный закон направлен на предоставление работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, дополнительной гарантии в виде ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено коллективным договором.

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