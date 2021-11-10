Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика11.11.2021 00:30

Поздравляем с юбилеем Владимира Соловьева!

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Алексеевич Соловьев 11 ноября 2021 года отмечает 75-летний юбилей!

В.А. Соловьев признается, что стать космонавтом не было его юношеской мечтой. Хотя полет Юрия Гагарина пришелся на его подростковые годы, и ему даже посчастливилось увидеть первого космонавта Земли на демонстрации на Красной площади в честь Первого мая, но это событие и в целом бурное развитие космонавтики в те годы сформировали у него стойкое желание стать инженером. С вузом он определился достаточно рано и за два года до получения аттестата о среднем образовании пошел учиться в физико-математическую школу «Юный бауманец», обучение в которой и помогло поступить в выбранный вуз на энергомашиностроительный факультет по специальности «Вакуумная техника электрофизических установок». Как и многие студенты МВТУ им. Н.Э. Баумана, практику проходил на секретном тогда предприятии в Подлипках-Дачных. В 1970 году пришел работать инженером в отдел 502, где разрабатывались двигательные установки для ориентации космических кораблей и станций.

Владимир Алексеевич всегда с особой теплотой вспоминает это время: «На предприятии работало много молодых ребят, выпускники Бауманки, Физтеха, мехмата МГУ, публика в высшей степени квалифицированная, эрудированная, свободолюбивая. Это было так интересно: ставить сложные задачи, решать их и видеть результаты своего труда. 1970-е годы были напряженные в плане работы. Спали через ночь. Днем выполняли необходимую работу, в ночь уходили на испытания на стенды, а ближе к утру — опять на работу и только после этого ехали домой отсыпаться. Это большое счастье, когда утром хочется скорее на работу бежать, а вечером тянет домой, к семье!».

В середине 1970-х годов В.А. Соловьев пишет заявление о зачислении в отряд космонавтов: «Когда принес заявление Мишину, — рассказывает он, — Василий Павлович его прочитал и говорит: а где слова о том, что готов жизнь отдать за освоение космоса? Я говорю: Василь Палыч, жизнь вообще-то не собирался отдавать, хотел полететь, поработать там и обязательно вернуться назад. Спрашивает: а зачем тебе туда лететь? Отвечаю: как инженер я занимаюсь разного рода вопросами, но часть процессов невозможно просто так смоделировать на Земле, нужна длительная невесомость. Вот и хочу проверить наши некоторые технические идеи в космосе».

В.А. Соловьева принимают в отряд космонавтов. Свой первый космический полет Владимир Алексеевич Соловьёв совершил с 8 февраля по 2 октября 1984 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз Т-10» и орбитальной станции «Салют-7» совместно с Леонидом Денисовичем Кизимом и Олегом Юрьевичем Атьковым. В ходе 237-суточного полёта экипаж выполнил большой объём научно-технических и медико-биологических исследований и экспериментов, а также провел сложный ремонт по восстановлению частично утраченных в результате аварии эксплуатационных характеристик объединенной двигательной установки. В процессе ремонта было выполнено шесть выходов в открытый космос (рекордное количество для одного полета в то время). Интересный факт: Владимир Алексеевич принимал непосредственное участие в проектировании и испытаниях ОДУ, разработал инструкцию по ее эксплуатации, при работе его смены в ЦУПе произошла авария ОДУ, и ему же пришлось в дальнейшем ремонтировать ее в космосе.

Второй полёт в космос Владимир Соловьёв выполнил с 13 марта по 16 июля 1986 года на космическом корабле «Союз Т-15». За время полёта он работал на борту двух орбитальных станций — «Салют-7» и «Мир». Впервые в истории космонавтики были совершены два межорбитальных перелёта с борта одной орбитальной станции на борт другой. Космонавты доставили на станцию «Мир» часть научной аппаратуры с отслужившей свой срок станции «Салют-7». За время полёта Владимир Алексеевич совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 50 минут.

За успешное осуществление космических полётов В.А. Соловьев был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

Уже больше 30 лет Владимир Алексеевич руководит пилотируемыми полетами. Он — признанный авторитет в области теории управления полетом космических аппаратов. В 1995 году В.А. Соловьев защитил докторскую диссертацию, в которой обобщил опыт разработки и практического использования методов управления полетом орбитального комплекса «Мир». С 2011 года — член-корреспондент Российской академии наук.

Несмотря на колоссальную занятость, Владимир Алексеевич не жалеет времени на подготовку молодой смены инженеров, понимая, что от них зависит будущее отечественной космонавтики. Уже много лет он читает лекции в родном вузе, с 2007 года заведует кафедрой СМ-3 в МГТУ им. Н.Э. Баумана, а с 2017 года работает научным руководителем факультета космических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова.

В числе наград В.А. Соловьева: орден Почета (1996), орден Дружбы (2004), орден Почетного легиона (Франция, 1982), орден «Кирти Чакра» (Индия, 1985), орден «Серебряная звезда» (Сирия, 1987), медаль «За заслуги в освоении космоса» (2011), золотая медаль имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР (1987), Почетная грамота Правительства Российской Федерации (2006) и другие.

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Уважаемый Владимир Алексеевич, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, счастья и еще много лет плодотворной работы, направленной на решение новых космических задач!

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