Поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел.

В этот день мы отдаём дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой – охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан, вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом.

Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач.

В этот праздник самые тёплые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел – за ваш высокий профессионализм и мужество, за верность долгу. И в мирное время, и при выполнении боевых задач вы с честью несли нелёгкую службу, помогали людям в беде, укрепляли их веру в силу закона и государства, в торжество справедливости.

Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за чёткую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период проведения сентябрьского единого дня голосования, за решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса. Очень важно, что, проводя проверки, вы делаете это с уважением к людям, с заботой об их здоровье.

Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования, и от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания.

Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков.

Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищённости граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах и, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодёжи и несовершеннолетних.

Убеждён, что, решая эти и другие масштабные задачи, вы будете держать равнение на лучших сотрудников органов внутренних дел. А это, повторю, настоящие профессионалы, смелые и принципиальные, твёрдо верящие в силу закона и уважающие права и свободы граждан.

Со своей стороны государство будет и впредь делать всё необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы.

Дорогие друзья!

Верю в вашу преданность своему делу, профессионализм и готовность к любым испытаниям.

Ещё раз сердечно поздравляю уважаемых ветеранов, всех сотрудников органов внутренних дел, ваши семьи и близких с праздником.

Желаю вам здоровья и успехов!

MIL OSI