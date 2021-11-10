Парламентарии России и Таджикистана обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет Совета Федерации по международным делам и профильный Комитет Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан провели совместный «круглый стол».

В рамках подготовки к VII Межпарламентскому форуму «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялся «круглый стол» Комитета СФ по международным делам и Комитета Маджлиси милли по межпарламентским связям.

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В режиме видео-конференц-связи сенаторы обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества Таджикистана и России.

В качестве модераторов мероприятия выступили председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и заместитель председателя Комитета Маджлиси милли по межпарламентским связям Илхом Темур Амонзода. В работе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместители председателя Комитета СФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края и Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области члены Комитета СФ Александр Карелин КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области и Григорий Рапота, РапотаГригорий Алексеевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области представители МИД России, органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также научно-экспертного сообщества.

Проведение Форума уже в седьмой раз свидетельствует о высокой заинтересованности сторон в развитии и углублении сотрудничества как между парламентами, так и между регионами двух стран

Как отметил Григорий Карасин, проведение Форума уже в седьмой раз свидетельствует о высокой заинтересованности сторон в развитии и углублении сотрудничества как между парламентами, так и между регионами двух стран.

По словам главы Комитета СФ, российские сенаторы искренне дорожат отношениями с Таджикистаном, 30-летие установления дипломатических отношений с которым будет отмечаться в следующем году.

«Активно расширяется договорно-правовая база российско-таджикистанских отношений. Россия сохраняет позицию одного из ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана», — сказал российский сенатор. Он высказал мнение, что межпарламентское сотрудничество вносит важный вклад в развитие двухсторонних, в том числе межрегиональных связей России и Таджикистана.

«Это особенно важно для Совета Федерации как «палаты регионов». Мы в постоянном режиме оказываем содействие межрегиональному сотрудничеству, подключению к нему новых субъектов Российской Федерации».

По словам Григория Карасина, в настоящее время более шестидесяти российских регионов наладили отношения со своими партнерами в Таджикистане.

Глава Комитета СФ по международным делам высказался за наращивание количества и качества работы по увеличению численности субъектов Федерации, вовлеченных в сотрудничество с Таджикистаном.

Илхом Темур Амонзода обратил внимание на то, что нынешний «круглый стол» продолжает работу, начатую в ходе совместного заседания комитетов 22 октября текущего года.

В ходе заседания были заслушаны и обсуждены доклады и выступления по вопросам о роли верхних палат парламентов в углублении межрегионального сотрудничества и поощрении связей между регионами двух стран, о координации совместных действий парламентских делегаций в международных парламентских организациях, в том числе в контексте обеспечения региональной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, о практике имплементации модельных законодательных актов в национальные законодательства России и Таджикистана, об участии представителей парламентов двух стран в международном наблюдении за выборами различного уровня в России и Таджикистане.

Подчеркнута ключевая роль Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в укреплении дружественных отношений между странами и развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечена необходимость дальнейшего углубления межрегионального взаимодействия Таджикистана и России, вносящего большой вклад в развитие двусторонних торгово-экономических связей и способствующего повышению благосостояния граждан двух стран.

Констатировано, что парламенты двух стран не ограничиваются двусторонним сотрудничеством, работая в международных парламентских организациях, в том числе в МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПС, ПА ОБСЕ. Стороны заявили о необходимости дальнейшей координации совместных действий в рамках указанных межпарламентских объединений.

Особое внимание было уделено вопросам сближения и гармонизации национальных законодательств.

Обсудив вопрос об участии в международном наблюдении за выборами и референдумами, стороны подчеркнули, что анализ итоговых документов, принимаемых по результатам каждого мониторинга выборов группами международных наблюдателей от МПА СНГ и ПА ОДКБ, показывает свободный, открытый, конкурентный характер проводимых избирательных кампаний, которые соответствуют национальным законодательствам, общепризнанным международным обязательствам в данной области. Особое значение в данном контексте имеет Конвенция о стандартах свободных демократических выборов в странах СНГ.

Стороны подчеркнули, что механизмы международного наблюдения за выборами не должны использоваться для осуществления внешнего вмешательства во внутренние дела.

Также было отмечено, что современные реалии международных отношений диктуют необходимость углубления сотрудничества России и Таджикистана в вопросах поддержания безопасности, стабильности, устойчивого политического и социально-экономического развития в Центральной Азии. В этом направлений весьма важным и актуальным является вопрос обеспечения региональной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане и поспешным выводом американских войск с территории этой страны. Было подчеркнуто, что Россия и Таджикистан заинтересованы в установлении мира и стабильности в Афганистане. Достижению этой цели должен способствовать внутриафганский диалог всех политических сил, религиозных и этнических групп, в том числе этнических таджиков. Стороны выразили надежду, что действующие власти Афганистана начнут создавать условия для такого диалога, проведения всеобщих выборов и формирования по их итогам инклюзивного правительства.

«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана»

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Андрей Климов

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана»

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Григорий Рапота

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Владимир Джабаров

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Александр Карелин

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана»

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана»

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана»

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Григорий Карасин

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана»

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Григорий Карасин

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Григорий Карасин

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Григорий Карасин

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Игорь Морозов

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Игорь Морозов

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Было заявлено, что возникшие в результате бегства из Афганистана американских войск проблемы, связанные с ростом террористической угрозы, необходимостью купирования и контроля миграционных потоков, возрастанием наркотрафика, делают необходимым использование широкого международного инструментария и координации усилий государств региона в рамках ООН, ОДКБ, ШОС.

По итогам работы «круглого стола» разработаны рекомендации, которые планируется включить в Итоговый документ VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

В частности, используя потенциал МПА СНГ и ПА ОДКБ, рекомендовано скоординировано вырабатывать единые подходы к проблеме обеспечения кибербезопасности, противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств, недопустимости санкций в отношении парламентариев и распространения фейковых новостей.

В рамках МПА СНГ и ПА ОДКБ предложено оказывать содействие в разработке Модельного закона «О международном наблюдении», а также новой редакции Рекомендаций для международных наблюдателей от СНГ по наблюдению за выборами и референдумами. Рекомендовано информировать зарубежных парламентариев о существующей на пространстве СНГ практике проведения и международного мониторинга выборов в соответствии с Конвенцией о стандартах свободных демократических выборов в странах СНГ, имеющей универсальный характер.

Регионам России и Таджикистана рекомендовано активизировать работу по подготовке планов сотрудничества на последующие годы.

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