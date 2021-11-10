Павел Сорокин: «Россия уже сегодня занимает одно из ключевых мест в контексте глобального энергоперехода»

Source: Russia Ministry of Energy

Глазго (Великобритания), 10 ноября. – Россия уже на сегодня занимает одно из ключевых мест в контексте глобального энергоперехода и имеет высокие шансы укрепить свое положение за счет значительного снижения углеродной эмиссии в будущем. Об этом сообщил Павел Сорокин в День энергетики российского павильона на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена важная задача по достижению Россией углеродной нейтральности до 2060 года, напомнил Павел Сорокин в своем приветственном слове.

Замминистра также рассказал об основных направлениях развития российской энергетики по снижению углеродного следа.

«В первую очередь, это работа по максимальному использованию поглощающей способности лесов, развитие технологий улавливания и захоронения СО2 в пласт. Россия на сегодняшний день уже обладает одним из наиболее чистых энергобалансов среди развитых стран. Мы также делаем большой упор на снижение выбросов по всей цепочке добычи, транспортировки и переработки углеводородов, постепенно наращиваем использование водорода как на производстве, так и намерены развивать его производство в качестве самостоятельного энергоносителя», – сообщил замминистра.

Значительные перспективы по снижению углеродной эмиссии, по мнению замминистра, заключены в развитии систем улавливания углерода непосредственно на производствах, благодаря их внедрению возможно нейтрализовать от 70 до 90% выбросов.

«Это поможет очистить сегмент нефтегазопереработки, над этим ведется большая работа с точки зрения технологий, изменения законодательства для того, чтобы закачивать СО2 в пласт», – рассказал Павел Сорокин.

Отдельное внимание уделяется углеродной эмиссии газовой отрасли, ее снижению как при добыче, так и при транспортировке газа.

«Мы видим очень высокий потенциал снижения выбросов в газотранспортной системе. Важно также работать по минимизации утечек газа, повышению утилизации добытого попутного нефтяного газа, которая сейчас составляет около 85%, а в перспективе достигнет 95%», – добавил замглавы Минэнерго России.

Для выполнения намеченных планов российским производителям необходимо встраиваться в формирующиеся или уже существующие цепочки производств мирового уровня, такая синергия обеспечит долгосрочную стабильность российского энергетического машиностроения и наращивание собственных компетенций, продолжил Павел Сорокин.

«В части добычи нефти ведется проработка огромного перечня нужных уже сегодня технологий – как в части геологоразведочных работ и сейсмики, интерпретации этих данных, так и непосредственно бурения и заканчивания скважин. Учитывая текущий энергопереход большой упор должен быть сделан на энергоэффективные технологии, экономичные топливные элементы и накопители», – перечислил заместитель Министра.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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