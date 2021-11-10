Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Бьёрном Берге. Мероприятие прошло в Министерстве спорта Российской Федерации.

«Рассчитываю, что сегодняшняя рабочая встреча придаст дополнительный импульс плодотворному сотрудничеству России и Совета Европы в области спорта. Мы последовательно выступаем за укрепление сотрудничества в спортивной сфере на основе Расширенного частичного соглашения по спорту и других спортивных Конвенций Совета Европы в области антидопинга, обеспечения безопасности футбольных матчей и манипулирования спортивными соревнованиями», – сказал Министр.

Российские представители активно работают в Бюро РЧСС и Конвенции Сен-Дени, Мониторинговой группе Антидопинговой конвенции и специальном комитете Совета Европы по взаимодействию с Всемирным антидопинговым агентством.

Олег Матыцин отметил, что Россия неизменно исходит из важности международного сотрудничества в интересах чистого спорта. «Правительством принято решение о назначении российского представителя в Совете управляющих Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы. При этом исходим из важности сохранения российского представительства в ходе грядущих выборов в целях обеспечения долгосрочного плодотворного сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы в рамках данного Соглашения», – добавил Министр.

«Россия является драйвером развития конструктивного диалога в спортивной сфере на пространстве Совета Европы. Секретариат Совета Европы будет продолжать оказывать содействие Министерству в реализации всех совместных инициатив в области спорта и борьбы с допингом», – отметил Бьёрн Берге во время диалога.

В ходе рабочей встречи Олег Матыцин подчеркнул важность работы над Конвенцией Сен-Дени – это новый договор, который предлагает международную правовую платформу сотрудничества для борьбы с проявлениями насилия и агрессивного поведения, а также для поощрения прав человека всех участников спортивных мероприятий.

«Сейчас Министерство активно участвует в разработке актов толкования Конвенции Сен-Дени, где российский представитель возглавляет Консультативную группу по юридическим вопросам и входит в Бюро Конвенции. Считаем, что в рамках Конвенции необходимо, прежде всего, разрабатывать общие подходы с целью создания условий для наиболее эффективного обеспечения безопасности при неизменном сохранении благоприятной атмосферы и соревновательного настроения в ходе спортивных мероприятий», – сказал Министр.

Ранее в сентябре Россию посетила Мониторинговая группа по оценке выполнения Российской Федерацией положений Конвенции Совета Европы против применения допинга. Подготовка этого визита велась в тесном взаимодействии Министерства спорта с Министерством иностранных дел и Постоянным представительством Российской Федерации в Страсбурге. Министр выразил надежду, что рекомендации группы экспертов Совета Европы будут в полной мере способствовать дальнейшему совершенствованию российской антидопинговой системы.

По окончании рабочей встречи Министр пригласил Бьёрна Берге в качестве почётного гостя на Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord, который пройдёт с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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