Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел10.11.2021 21:36

ОКБ «Факел» принял участие в карьерном форуме «Знание ВРаботе»

Представители Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие в двухдневном студенческом карьерном форуме «Знание ВРаботе», который проходил 26 и 27 октября 2021 года на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и собрал представителей ключевых предприятий региона.

В первый день форума для студентов, посетивших мероприятие, была организована экскурсия в ОКБ «Факел». Второй день форума прошел в работе по секциям: пленарная дискуссия, презентации компаний, мастер-классы и пробные собеседования.

На общей презентации компаний выступил генеральный конструктор ОКБ «Факел» Евгений Космодемьянский. Он рассказал о деятельности предприятия, ответил на вопросы о наиболее востребованных специальностях, существующих программах стажировок и системе наставничества.

Генеральный конструктор ОКБ «Факел» Евгений Космодемьянский: «Участие специалистов ОКБ „Факел“ в форуме „Знание ВРаботе“ очень важно и для нашего предприятия, и для студентов, будущих специалистов. Мы увидели большой интерес со стороны молодежи к работе на высокотехнологичном предприятии ракетно-космической отрасли. Ребята полны энергии и желания развиваться, а это очень хорошие составляющие успеха в любом начинании».

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