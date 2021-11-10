Одобрен закон, улучшающий качество администрирования доходов бюджетной системы

Source: Russia – Council of the Federation

СФ внес изменения в закон о национальной платежной системе.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона «О национальной платежной системе» в части уточнения порядка перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России.

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В обсуждении принял участие заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики закон дополняется положениями, предусматривающими сокращение сроков перевода банками денежных средств до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в единую систему федерального казначейства при уплате платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.

Как отметил сенатор, внесенные изменения улучшают качество администрирования доходов бюджетной системы.

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