Source: Russia – Council of the Federation

Определяется порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного инженерного подразделения, его статуса.

Одобрена ратификация соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств.

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Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин. КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

По словам сенатора, соглашением определяются порядок взаимодействия с третьими странами по вопросам гуманитарного разминирования, принципы организации деятельности, основные задачи и состав Совместного подразделения, порядок направления запроса на гуманитарное разминирование.

Регламентируется применение упрощенных процедур пересечения государственных границ стран-участниц для национальных инженерных подразделений, входящих в состав Совместного подразделения, а также первоочередное таможенное оформление и контроль в отношении движимого имущества национальных инженерных подразделений.

«Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, поскольку будет способствовать совершенствованию нормативно-правовой базы в области гуманитарного разминирования, а также углублению сотрудничества вооруженных сил сторон при его проведении», — подчеркнул Сергей Колбин.

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