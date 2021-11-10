Source: Russia – Council of the Federation

Соглашение подписали Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, после его вступления в силу оно открыто для присоединения любого государства — участника СНГ.

Одобрена ратификация Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.

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Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по международным делам Алексей Орлов. ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия

По его словам, соглашение подписали Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и после его вступления в силу оно открыто для присоединения любого государства — участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.

Предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные, в том числе касающиеся наличия гражданства, документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание), постановки на миграционный учет или регистрации по месту жительства, недвижимого имущества физического лица и обязательств имущественного характера, привлечения субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности.

«Государство – участник соглашения, получившее запрос должно будет ответить на него в срок, не превышающий двух месяцев. Если государство полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб ее существенным интересам, в том числе суверенитету, безопасности, публичному порядку, оно врпаве не отвечать на такой запрос. Также государство обязуется не разглашать информацию о самом факте запроса, его содержании и любом предпринятом действии», — сказал Алексей Орлов.

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