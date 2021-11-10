Одобрена ратификация соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке назначения надбавки за выслугу лет военнослужащим

Source: Russia – Council of the Federation

Соглашение направлено на сохранение уровня социальной поддержки военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, являющихся гражданами Российской Федерации и Республики Южная Осетия.

Одобрена ратификация соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы.

Смотрите также

Докладчиком по вопросу выступил председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

Он отметил, что проект ФЗ внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации.

По словам сенатора, соглашение направлено на сохранение уровня социальной поддержки военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, являющихся гражданами Российской Федерации и Республики Южная Осетия.

«Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах одной страны, в выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет засчитываются в календарном исчислении периоды прохождения ими военной службы в вооруженных силах другой страны при условии, что в указанные периоды они являлись гражданами одной из стран», — сказал сенатор.

Также устанавливается, что лицам, уволенным из вооруженных сил одного из государств-подписантов, при назначении пенсии в соответствии с законодательством другого государства, в выслугу лет засчитываются в календарном исчислении периоды прохождения ими военной службы в вооруженных.

«Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с Республикой Южная Осетия в области социального обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы», — подчеркнул Виктор Бондарев.

MIL OSI