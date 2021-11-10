Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ВКД#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#наука#Причал10.11.2021 08:45

Названа дата первого выхода в открытый космос в 2022 году по российской программе

Первый выход в открытый космос российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва запланирован на 19 января, космонавты должны будут проложить кабели между модулями «Причал» и «Наука», говорится в журнале «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса).

«19.01 — выход в открытый космос Антона Шкаплерова и Петра Дуброва по программе ВКД-51 для прокладки кабелей между узловым модулем „Причал“ и „Наукой“ с целью их интеграции», — указано в публикации.

По данным издания, также 27 января и 2 февраля запланированы два выхода в открытый космос Шкаплерова и Дуброва или астронавта Маттиаса Маурэра для работ с европейским манипулятором ERA. Ранее журнал сообщил, что российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.

Согласно материалам, три выхода пройдут в январе, их выполнят космонавты Шкаплеров и Дубров. Один выход состоится в апреле (Олег Артемьев и Денис Матвеев или Сергей Корсаков с астронавтом Маттиасом Мауэром), еще три — в мае, один — в июне.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС3 ноября 2021 года, 15:54

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