Source: Russia Federal Space

#Роскосмос10.11.2021 15:36

МКС готовится к манёвру уклонения от космического мусора

В пятницу, 12 ноября 2021 года, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией около 4 утра по московскому времени.

По предварительным данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), минимальное расстояние между объектом и МКС составит чуть более 600 метров.

С целью уклонения от объекта «космического мусора» специалисты Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш провели расчёт коррекции орбиты Международной космической станции.

В среду, 10 ноября, в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18». Величина импульса составит 0,7 м/с, время работы двигателей составит 361 секунду.

После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1240 м и составит 420,72 км. Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра:

Период обращения: 92,93 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 417,90 км;

максимальная высота орбиты: 438,39 км.

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