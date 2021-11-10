Л. Гумерова: Межпарламентское взаимодействие РФ и Таджикистана помогает решению вопросов гуманитарной повестки с учетом новых вызовов

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках подготовки к VII Межпарламентскому форуму двух стран состоялся «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам Махмадшох Гулзода провели «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура». Мероприятие состоялось в рамках подготовки к VII Межпарламентскому форуму «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

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Как отметила Лилия Гумерова, Таджикистан является одним из приоритетных и стратегических партнеров России. «Сегодня мы с удовлетворением можем говорить о тесном взаимодействии наших стран в решении глобальных и региональных проблем, активном межпарламентском сотрудничестве, укреплении гуманитарных связей».

По словам сенатора, одним из успешных примеров такого сотрудничества является проект «Русский учитель за рубежом». Он реализуется с 2017 г. по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В этом году проекту исполнилось пять лет. Количество учителей — участников проекта увеличилась с 29 человек в 2017 г. до 50 в 2020/21 учебном году.

Отдельно парламентарий отметила взаимодействие в области цифрового образования. Количество уникальных пользователей платформы «Российская электронная школа» (РЭШ) из Таджикистана в этом году составило более 20 тыс. человек.

Сенатор коснулась вопросов, касающихся обязательного экзамена по русскому языку для абитуриентов Российско-Таджикского (Славянского) университета, а также обретения школой при университете, в которой обучаются 1500 учащихся, собственного здания, отвечающего всем необходимым требованиям.

Лилия Гумерова также затронула темы признания ученых степеней и званий, обучения таджикистанских студентов в российских вузах по специальностям, востребованным экономикой Таджикистана, продолжения активного взаимодействия в области культуры, включая расширение возможностей обучения студентов в ГИТИСе, Российской академии музыки им. Гнесиных, других ведущих вузах страны.

«Межпарламентское взаимодействие помогает решению актуальных вопросов современной гуманитарной повестки с учетом новых вызовов», — подчеркнула парламентарий.

Председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам Махмадшох Гулзода в своем выступлении отметил, что необходимо разработать и внедрить новые механизмы повышения уровня знаний и профессиональных навыков у таджикистанских специалистов. «В связи с этим целесообразной является модернизация учебной программы и ее адаптация к потребностям рынка труда Российской Федерации и международного сообщества. Для этого нам необходимо разработать совместные образовательные программы и наладить регулярные обмены студентами и преподавателями, а также утвердить совместные планы и программы на ближайшие пять лет», — сказал он.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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Лилия Гумерова

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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Екатерина Алтабаева

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Римма Галушина

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Владимир Бекетов

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура»

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Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова

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Кроме того, добавил Махмадшох Гулзода, нужно продолжить плодотворное научное и практическое сотрудничество между таджикистанскими и российскими учеными на самом высоком уровне.

Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева в ходе заседания отметила, что важнейшая задача — обеспечить доступ всех детей, независимо от места их жительства, к качественному образованию. В этой связи она подчеркнула значимость проекта по направлению российских учителей на работу в школы Таджикистана.

Татьяна Васильева рассказала о ходе реализации гуманитарного проекта по строительству и материально-техническому оснащению пяти школ в Таджикистане с обучением на русском языке — в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. «Окончание их строительства и ввод в эксплуатацию планируется к сентябрю 2022 года».

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова сообщила, что в области науки и образования действуют восемь двусторонних межправительственных соглашений. «Порядка 29 тысяч таджикских студентов обучаются в Российской Федерации, при этом обучение около 15 тысяч из них осуществляется за счет бюджета РФ».

Она подчеркнула важность того, чтобы поступающие по предусмотренным квотам обучались по тем специальностям, которые являются приоритетными для потребностей дальнейшего развития экономики Республики Таджикистан.

Первый заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан Мухаммаддовуд Каюм Саломиён рассказал о расширении двустороннего сотрудничества с целью повышения качества преподавания русского языка и литературы в образовательных учреждениях Республики.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, парламентарии Республики Таджикистан, первый заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсин Мухсинзода, первый заместитель Министра культуры Республики Обид Одилзода Назариён, заместитель Министра образования и науки Таджикистана Диловар Кодирзода, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, представители вузов двух стран, эксперты.

По итогам «круглого стола» подготовлены предложения, направленные на дальнейшее активное развитие гуманитарного сотрудничества двух стран в областях образования, науки и культуры. Они будут отражены в итоговой резолюции VII Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

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