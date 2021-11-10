Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История#НПО Лавочкина#Луна#Луноход10.11.2021 04:05

«Луноход-1» — первый в мире планетоход

51 год назад, 10 ноября 1970 года, с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-К» была запущена автоматическая космическая станция «Луна-17», доставившая на Луну первый в мире самоходный аппарат «Луноход-1». Первые три ступени носителя и разгонный блок обеспечили выведение космического аппарата на траекторию полета к Луне. Старт к Луне осуществлялся с промежуточной околоземной орбиты.

Космический аппарат «Луна-17» был предназначен для доставки на поверхность Луны самоходного аппарата «Луноход-1» и проведения научных исследований на лунной поверхности. Он полностью управлялся с Земли и был создан на Машиностроительном заводе № 301 имени С.А. Лавочкина (сегодня — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

На трассе перелета к Луне 12 и 14 ноября 1970 года были проведены коррекции траектории. 15 ноября при подлете к Луне был включен двигатель на торможения, и станция «Луна-17» вышла на орбиту искусственного спутника Луны высотой 85×141 км наклонением орбиты к плоскости лунного экватора — 141° и периодом обращения 116 минут. С целью формирования условий для схода с орбиты 16 ноября прошли коррекции, в результате которых минимальная высота над поверхностью снизилась до 19 км. 17 ноября 1970 года в 6 часов 41 минут был включен тормозной двигатель, и в 6 часов 46 минут 50 секунд станция «Луна-17» совершила мягкую посадку в прибрежном районе западной части Моря Дождей, в точке с селенографическими координатами: 38°24′ с.ш. и 34°47′ з.д.

После осмотра места посадки и развертывания трапов была выдана соответствующая команда, и в 9 часов 28 минут «Луноход-1» съехал по трапу с посадочной платформы на лунный грунт. Начался новый этап в исследовании естественного спутника Земли автоматическими аппаратами!

Автоматическая самоходная лаборатория приступила к выполнению программы научно-технических исследований и экспериментов. В течение первого лунного дня проводилось изучение района посадки станции «Луна-17». Одновременно проходили испытания систем лунохода и приобретение опыта вождения экипажем, находящемся на Земле. За это время луноход прошел по лунной поверхности 197 метров.

Станцией «Луна-17» были установлены рекорды, зарегистрированные и подтвержденные дипломами FAI:

Абсолютный мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной поверхности и мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной поверхности в классе «С»;

мировой рекорд максимальной массы автоматического самодвижущегося аппарата на поверхности Луны в классе «С»;

мировой рекорд общего расстояния, покрытого самодвижущимся аппаратом на поверхности Луны в классе «С»;

мировой рекорд скорости движения автоматического самодвижущегося аппарата на поверхности Луны в классе «С»;

мировой рекорд продолжительности активных действий самодвижущегося аппарата на поверхности Луны в классе «С» (3390 час 36 мин).

В ходе выполнения программы работы за 116 сеансов движения «Луноход-1» прошел расстояние 10 540 метров, что позволило детально обследовать лунную поверхность на площади 80 000 м². Максимальная скорость движения составляла 2 км/час. За это время на Землю было передано 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения.

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