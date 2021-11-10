К. Косачев: В наблюдении за выборами в Приднестровье примут участие российские парламентарии

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел встречу с президентом ПМР В. Красносельским.

Состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл с Президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.

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Собеседники обсудили ситуацию в регионе, в том числе в контексте предстоящих выборов президента ПМР, и вопросы двусторонних отношений.

Константин Косачев отметил, что в последнее время ситуация вокруг приднестровского урегулирования, к сожалению, не соответствует позитивным ожиданиям. В частности, по инициативе Кишинева была отменена намеченная в Стокгольме на начало ноября официальная встреча Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2»). «Мы будем пристально следить за развитием ситуации», — сказал вице-спикер СФ. Он подчеркнул важность выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Вадим Красносельский высказался за возобновление переговорного процесса в формате «5+2», отметил при этом конструктивную позицию Российской Федерации в вопросах приднестровского урегулирования. Он также акцентировал важную роль российских миротворцев как стабилизирующего фактора в регионе.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Президентом Приднестровской Молдавской Республики

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Президентом Приднестровской Молдавской Республики

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Президентом Приднестровской Молдавской Республики

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Президентом Приднестровской Молдавской Республики

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Президентом Приднестровской Молдавской Республики

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Президентом Приднестровской Молдавской Республики

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Глава Приднестровья проинформировал о ходе президентской избирательной кампании в ПМР. Седьмые выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики состоятся 12 декабря 2021 года.

Константин Косачев рассказал, что на выборах в ПМР будут работать российские парламентарии, в том числе в рамках миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

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