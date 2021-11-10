Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика10.11.2021 10:07

Космонавты с МКС поздравили нижегородцев с 800-летием города

Российские члены экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили нижегородцев с 800-летием.

«В вашем регионе потрясающая природа с великими реками, ландшафтом и великолепными закатами, классическое искусство и современный стрит-арт, в Нижнем сочетаются энергия мегаполиса и уют регионального города, — отметил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. — Именно в Нижегородском крае появился самый узнаваемый символ России — хохломская роспись».

Именно хохломская роспись украсила ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 28 октября 2021 года была успешно запущена с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» с космодрома Байконур. Корабль доставил на борт Международной космической станции около 1 490 кг различного оборудования и материалов, а также символ 800-летия Нижнего Новгорода — олененка Нино.

«Ваш город всегда был опорой страны. В 17 веке нижегородское ополчение спасло Россию от интервентов. В 19 веке Нижний был ключевым центром торговли страны. Сегодня Нижний динамично развивается. Желаем, чтобы 800-летие стало началом новых позитивных изменений», — сказал космонавт Петр Дубров.

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