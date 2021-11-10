Заседание Военно-промышленной комиссии

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы на прошлой неделе провели серию совещаний, посвящённых развитию Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса, обсудили системные задачи, связанные с переоснащением армии и флота, а сегодня продолжим эту работу на очередном заседании Военно-промышленной комиссии.

И в рамках первого вопроса повестки рассмотрим основные результаты реализации государственной программы вооружения, а также обозначим подходы к формированию проекта новой программы на 2024–2033 годы.

Уже отмечал, что госпрограмма вооружения как один из наиболее значимых документов стратегического планирования играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности России. Среди её приоритетов – определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов оружия.

Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2 процента. Напомню, что в 2012-м, например, было 80 с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню, причём столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет. Даже в условиях серьёзных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок.

В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80 процентов, а в силах общего назначения достигает более 70 процентов.

В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них – истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь Владимир», зенитно-ракетная система «С-500».

Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, это повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счёт применения искусственного интеллекта, и, конечно, это широкое распространение робототехники. Повторю, это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших Вооружённых Сил.

Второй вопрос повестки – это выполнение программы диверсификации оборонных производств. Тема крайне важная для стабильного, сбалансированного развития организаций ОПК, да и всей нашей экономики, её высокотехнологичных отраслей в долгосрочном горизонте.

Конкретные задачи и ориентиры в этой сфере были обозначены ещё в 2016 году, и надо отметить, что за прошедшие пять лет многое удалось сделать.

Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объёме производства ОПК устойчиво растёт. Если в 2018 году её доля составила 20,9 процента, а в 2019 году – 24,1 процента, то по итогам 2020 года – уже 25,6 процента, причём в ряде отраслей ОПК эти показатели ещё выше.

Вместе с тем, нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем, резервы для этого, безусловно, есть. На встречах с руководителями предприятий мы постоянно об этом говорим. Важно правильно и чётко расставлять приоритеты, на этой основе строить среднесрочное и долгосрочное планирование.

Мы уже говорили в прошлом году на заседании комиссии, что организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые открываются при реализации национальных проектов и госпрограмм. Активное участие в них позволяет значительно увеличивать выпуск гражданской продукции и внедрять передовые технологии. Так, наша промышленность – и гражданская, и оборонная – уже обеспечивает больше половины предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и оборудовании.

Как вы знаете, Правительство наделено правом устанавливать объёмы, так называемое квотирование госзакупок и закупок компаний с госучастием, и они должны приходиться именно на продукцию российских производителей. Как мы убедились, этот механизм работает, работает устойчиво: доля отечественных товаров в муниципальных и госзакупках за девять месяцев 2021 года выросла до 60,9 процента, тогда как в 2020 году составляла 55,6 процента.

Нужно по максимуму использовать эти возможности, активнее встраиваться в те сферы, где продукция оборонных предприятий особенно востребована. Это известные нам отрасли – судостроение, авиастроение, производство медицинской техники, строительная отрасль, транспорт, энергетика и многие другие отрасли. При этом вновь хочу подчеркнуть и повторить: необходимо тщательно следить за качеством продукции. Она должна быть полностью конкурентоспособна с зарубежными аналогами – и по цене, и по техническим характеристикам.

Прошу сегодня доложить о дальнейших предметных планах по диверсификации оборонных производств, а также о дополнительных системных решениях, которые позволят повысить спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК, обеспечить приоритет отечественного производителя на внутреннем рынке.

И наконец, в рамках третьего вопроса повестки рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генерального конструктора по созданию вооружения и военной техники, а также на должность руководителя одного из приоритетных технологических направлений в сфере ОПК.

Хочу отметить, что сама эта управленческая конструкция оправдала себя, позволила сконцентрировать полномочия и чётко обозначить ответственность за решение практических задач. Рассчитываю, что утверждённые сегодня кандидаты достойно проявят себя, подтвердят свои профессиональные и деловые качества, сформируют сильные команды (собственно говоря, команды есть, надо их поддерживать, развивать, естественно) и внесут вклад в реализацию ключевых проектов в сфере национальной обороны и безопасности.

Это всё, что хотел бы сказать в начале. Давайте начнём работать.

MIL OSI