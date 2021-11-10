Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-2010.11.2021 13:25

Завершены испытания корабля «Союз МС-20» в вакуумной камере

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили цикл пневмовакуумных испытаний корабля «Союз МС-20», продолжавшийся с 5 ноября 2021 года. Автоматизированный контроль высоких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний.

Сегодня, 10 ноября, корабль «Союз МС-20» был транспортирован обратно на технический комплекс и установлен в динамический стенд для дальнейшей предполетной подготовки.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на декабрь 2021 года. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

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