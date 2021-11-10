Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Орбитальные группировки10.11.2021 18:55

Европейский спутник с элементами СТР от ИСС

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 24 октября 2021 года стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она вывела на околоземную орбиту европейский телекоммуникационный космический аппарат SES-17, оснащенный комплектующими производства компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Космический аппарат связи с высокой пропускной способностью SES-17 создан европейской компанией Thales Alenia Space. В его составе впервые применена мощная платформа Spacebus NEO. Для неё «Решетнёвская фирма» по заказу французского подразделения TAS разработала и изготовила оборудование аммиачного двухфазного контура.

Оборудование было создано в компании «ИСС» в соответствии с высокими требованиями европейского заказчика. Поставленные для спутниковой платформы Spacebus NEO элементы системы терморегулирования способны работать в агрессивной среде аммиака при высоком рабочем давлении и в широком диапазоне температур.

Производство оборудования, которым был оснащён мощный телекоммуникационный космический аппарат европейского производителя, ознаменовало для компании «ИСС» расширение диапазона работ на международном спутниковом рынке.

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