Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Памятная дата10.11.2021 12:17

День рождения основателя ИСС

В среду, 10 ноября 2021 года, в Железногорске отметят 97-летие со дня рождения академика Михаила Фёдоровича Решетнёва, основателя сибирского спутникостроения.

Первый руководитель компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») родился в 1924 году в небольшом украинском селе, профильное образование получил в Московском авиационном институте. При распределении попал к Сергею Павловичу Королёву в ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва), и в 35 лет возглавил филиал ОКБ-1 в Железногорске.

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Михаил Фёдорович Решетнёв собрал вокруг себя команду единомышленников и энтузиастов и в кратчайшие сроки — всего через пять лет после основания предприятия — реализовал проект по созданию и запуску ракеты-носителя «Космос-3» с тремя спутниками «Стрела-1» на борту.

За почти 37 лет под руководством Решетнёва коллективом предприятия было создано более 1000 космических аппаратов связи, телевещания, навигации, ретрансляции и геодезии, были освоены все типы орбит, заключён первый международный контракт в области спутникостроения на производство аппарата Sesat.

Об успешности сибирского предприятия говорит тот факт, что уже в 1970-80 годы 80% спутников, работавших в космосе, были изготовлены в Железногорске. И сейчас решетнёвцы держат высокую планку — 2/3 российской орбитальной группировки состоит из сибирских космических аппаратов.

Михаил Фёдорович Решетнёв — доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР/РАН. Его именем названо предприятие, которое он основал, улица и площадь в Железногорске, железногорский лицей № 102, Сибирский Государственный университет науки и технологий, а также малая планета (астероид).

В память об академике Решетнёве в Красноярском крае проходит ежегодная международная научная конференция «Решетнёвские чтения», учреждена медаль Федерации космонавтики.

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