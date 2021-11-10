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#НПО Энергомаш10.11.2021 20:37

Деловая игра по повышению эффективности состоялась в НПО Энергомаш

Деловая игра, направленная на повышение эффективности бизнес-процессов компании, прошла в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Ее участниками стали главные и ведущие специалисты управлений материально-технического снабжения, планирования закупочной деятельности, складского хозяйства.

Инициаторами и ведущими тренинга выступили специалисты московского офиса компании Эр Ликид — мирового лидера в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения.

Обучающее мероприятие стало логическим продолжением сессии, состоявшейся в августе 2021 года, где прорабатывали барьеры, с которыми сталкивается в своей работе служба закупок НПО Энергомаш. В рамках «Месяца Клиента» компания Эр Ликид, как многолетний партнер Энергомаша, предложила в игровом формате познакомить специалистов предприятия с инструментами, которые компания использует в работе по повышению эффективности бизнес-процессов.

Дамир Басыров, начальник управления материально-технического снабжения: «Компания Эр Ликид является давним деловым партнером НПО Энергомаш. Конечно, нам было интересно в плане обмена опытом познакомиться с конкретными примерами и инструментами повышения эффективности в международной компании. Также коллеги поделились своими знаниями в области моделирования системы бизнес-процессов».

Наталья Данильцева, начальник отдела оценки и развития персонала: «Любые изменения, происходящие в компании, могут идти как „сверху“, так и „снизу“. И устойчивость компании придает именно сочетание задач на изменение „сверху“ и инициатив, вырастающих „на местах“. Смысл деловой игры в том, что каждый участник, получая свою игровую роль, выполняет определенные действия и взаимодействует с другими службами, для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование и развитие игровой компании. Предложенный формат показывает участникам — как находить „узкие“ места и использовать полученные знания в своей ежедневной работе».

Патриция Санакоева, начальник управления организации закупок: «Это было командообразующее мероприятие, в нем участвовали представители всех служб, связанных с проведением закупок. Подобные занятия важны, так как в бизнес-игре люди, которые вместе работают, выполняют несвойственные им роли. Это дает возможность лучше друг друга узнать и, в результате, облегчает дальнейшую совместную работу. К тому же полезно узнавать, какие практики применяются на других предприятиях, и как их можно адаптировать для своей работы».

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